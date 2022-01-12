Булыкин: переход Смолова из «Локомотива» в «Динамо» логичен

Короткая ссылка
Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал трансфер Фёдора Смолова из московского «Локомотива» в столичное «Динамо».
Булыкин: переход Смолова из «Локомотива» в «Динамо» логичен
  • Gettyimages.ru

«У Смолова в «Локомотиве» не получилось. Логика в решении «Динамо» взять его есть. У нападающего заканчивался контракт, и железнодорожники приняли решение отдать его, в том числе разгрузив зарплатную ведомость», — цитирует ТАСС Булыкина.

31-летний Смолов официально 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». При этом детали сделки не раскрываются. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего сборной России в £7 млн.

Форвард защищал цвета «Локомотива» с 2018 года. В общей сложности он провёл за клуб 95 матчей, в которых забил 29 мячей.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Смолова легендой переходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить