Булыкин: переход Смолова из «Локомотива» в «Динамо» логичен

Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал трансфер Фёдора Смолова из московского «Локомотива» в столичное «Динамо».

«У Смолова в «Локомотиве» не получилось. Логика в решении «Динамо» взять его есть. У нападающего заканчивался контракт, и железнодорожники приняли решение отдать его, в том числе разгрузив зарплатную ведомость», — цитирует ТАСС Булыкина.

31-летний Смолов официально 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». При этом детали сделки не раскрываются. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего сборной России в £7 млн.

Форвард защищал цвета «Локомотива» с 2018 года. В общей сложности он провёл за клуб 95 матчей, в которых забил 29 мячей.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Смолова легендой переходов.