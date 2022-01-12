Губерниев назвал Смолова легендой переходов

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил возможный переход форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в «Динамо».
Губерниев назвал Смолова легендой переходов
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«Смолов — легенда переходов. Желаю ему удачи. Если его подписали, значит, «Динамо» в него верит. Футболист он по нашим меркам неплохой», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он также отметил, что Смолов может попасть на чемпионат мира 2022 года в Катаре, если присоединится к «Динамо». 

В настоящий момент «Динамо» и «Локомотив» близки к договорённости по трансферу Смолова. Стороны согласовывают детали сотрудничества. В нынешнем сезоне Смолов провёл 15 матчей за «Локомотив», в которых забил семь мячей.

Ранее сообщалось, что суд отказался признать ЦСКА банкротом.

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