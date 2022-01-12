Галлямов тренируется на чемпионате Европы с забинтованной кистью

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Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, появился на тренировке перед началом чемпионата Европы с забинтованной кистью.
Галлямов тренируется на чемпионате Европы с забинтованной кистью
  • Gettyimages.ru

«Это старая травма. Для предотвращения сильных болей он просто бинтует руку. Ничего серьёзного», — цитирует тренера Антона Минчука РИА Новости.

Отмечается, что 11 января фигуристы провели две полноценные тренировки без ограничений. Галлямов и Мишина тренируются под руководством Тамары Москвиной.

Чемпионат Европы пройдёт с 12 по 16 января 2022 года в эстонском Таллине.

Ранее Сихарулидзе заявил, что Валиева — безоговорочный фаворит чемпионата Европы и Олимпиады.

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