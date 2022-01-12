Сихарулидзе: Валиева — безоговорочный фаворит чемпионата Европы и Олимпиады

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Президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе считает Камилу Валиеву главным фаворитом чемпионата Европы.
Сихарулидзе: Валиева — безоговорочный фаворит чемпионата Европы и Олимпиады
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«Пожалуй, с её нынешним уровнем катания обыграть её нереально — при условии, что выступит без грубых ошибок. Камила — безоговорочный фаворит и чемпионата Европы, и Олимпийских игр», — цитирует  Сихарулидзе «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Валиева выиграла чемпионат России и является первым номером национальной команды. В сезоне она установила три мировых рекорда.

В составе сборной России на чемпионате Европы также выступят Александра Трусова и Анна Щербакова.

Турнир пройдёт в Таллине (Эстония) с 12 по 16 января 2022 года.

Ранее Журанков заявил, что Трусова на чемпионате Европы займёт четвёртое место.

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