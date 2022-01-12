Пресс-служба «Динамо» опубликовала видео со Смоловым из клубного самолёта

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала новое видео из самолёта с участием форварда «Локомотива» Фёдора Смолова.

В новом видео в Telegram-канале Смолов запечатлён в самолёте «Динамо» перед вылетом на сборы в Катар. При этом в разговоре с пресс-службой клуба Смолов заявил, что не полетит с командой на сборы.

«Медиакоманда «Динамо» продолжает расследование о самом громком переходе РПЛ», — говорится в сообщении.

В настоящий момент «Динамо» и «Локомотив» близки к договорённости по трансферу Смолова. Стороны согласовывают детали сотрудничества. В нынешнем сезоне Смолов провёл 15 матчей за «Локомотив», в которых забил семь мячей.

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