Источник: если «Ювентусу» не удастся приобрести Азмуна, то он рассмотрит Депая

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Иранский форвард санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов туринского «Ювентуса».
Источник: если «Ювентусу» не удастся приобрести Азмуна, то он рассмотрит Депая
  • РИА Новости

По информации Sky Sport Italia, футболист является приоритетной целью «Ювентуса». В случае неудачи с переходом Азмуна туринский клуб рассмотрит запасной вариант — с форвардом «Барселоны» Мемфисом Депаем.

Текущее соглашение Азмуна с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года, поэтому «Ювентус» рассчитывает на невысокую сумму трансфера.

В нынешнем сезоне 27-летний иранец сыграл за «Зенит» в 21 матче во всех турнирах, где забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Лион» сделал новое предложение по Азмуну.

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