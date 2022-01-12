Источник: если «Ювентусу» не удастся приобрести Азмуна, то он рассмотрит Депая

Иранский форвард санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов туринского «Ювентуса».

По информации Sky Sport Italia, футболист является приоритетной целью «Ювентуса». В случае неудачи с переходом Азмуна туринский клуб рассмотрит запасной вариант — с форвардом «Барселоны» Мемфисом Депаем.

Текущее соглашение Азмуна с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года, поэтому «Ювентус» рассчитывает на невысокую сумму трансфера.

В нынешнем сезоне 27-летний иранец сыграл за «Зенит» в 21 матче во всех турнирах, где забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Лион» сделал новое предложение по Азмуну.