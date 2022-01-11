Смородская: Фарке ещё должен подойти как «Краснодару», так и Галицкому

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию о том, что бывший главный тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарке может возглавить «Краснодар».

«Тренер — какая-то загадочная вещь как профессия. Фарке ещё должен подойти как «Краснодару», так и Галицкому. Выбор тренера — во многом удача», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Она также привела примеры, как Юргена Клоппа назначили в дортмундскую «Боруссию» или Роберта Манчини в сборную Италии, от которого никто ничего не ждал после «Зенита».

По информации Sky Germany, Фарке заключит с клубом двухлетний контракт. Немецкий специалист покинул «Норвич Сити» в ноябре 2021 года. Он возглавлял клуб с 2017 года.

Ранее Гаджиев о возможном назначении Фарке в «Краснодар» заявил, что решение всесторонне взвешено.