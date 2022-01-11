Гаджиев — о возможном назначении Фарке в «Краснодар» : решение всесторонне взвешено

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о том, что бывший главный тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарке может возглавить «Краснодар».

«Ничего не могу сказать, потому что ничего не знаю о Фарке. Также не понимаю, на чём основывается этот выбор. Единственное — хорошо знаю, что это решение всесторонне взвешено», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий — талантливый человек, который не будет принимать опрометчивых решений.

По информации Sky Germany, Фарке заключит с клубом двухлетний контракт. Немецкий специалист в ноябре 2021-го покинул «Норвич Сити», который возглавлял с 2017 года.

Ранее Кобелев заявил, что Смолов поможет молодым ребятам в «Динамо» выйти на определённый уровень.