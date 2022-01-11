Кобелев: Смолов поможет молодым ребятам «Динамо» выйти на определённый уровень

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Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о переходе Фёдора Смолова из столичного «Локомотива».
Кобелев: Смолов поможет молодым ребятам «Динамо» выйти на определённый уровень
  • РИА Новости

«В первую очередь надо признать, что Фёдор — игрок сборной. У него есть и мастерство, и опыт. Фёдор поможет молодым ребятам выйти на определённый уровень», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Динамо» и «Локомотив» близки к договорённости по трансферу Смолова. Стороны согласовывают детали сотрудничества.

В нынешнем сезоне футболист провёл 15 матчей за «Локомотив», в которых забил семь мячей.

Ранее итальянский агент заявил, что Кокорин отвергнут «Фиорентиной».

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