Кобелев: Смолов поможет молодым ребятам «Динамо» выйти на определённый уровень
- РИА Новости
«В первую очередь надо признать, что Фёдор — игрок сборной. У него есть и мастерство, и опыт. Фёдор поможет молодым ребятам выйти на определённый уровень», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».
В настоящий момент «Динамо» и «Локомотив» близки к договорённости по трансферу Смолова. Стороны согласовывают детали сотрудничества.
В нынешнем сезоне футболист провёл 15 матчей за «Локомотив», в которых забил семь мячей.
Ранее итальянский агент заявил, что Кокорин отвергнут «Фиорентиной».