Кобелев: Смолов поможет молодым ребятам «Динамо» выйти на определённый уровень

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о переходе Фёдора Смолова из столичного «Локомотива».

«В первую очередь надо признать, что Фёдор — игрок сборной. У него есть и мастерство, и опыт. Фёдор поможет молодым ребятам выйти на определённый уровень», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Динамо» и «Локомотив» близки к договорённости по трансферу Смолова. Стороны согласовывают детали сотрудничества.

В нынешнем сезоне футболист провёл 15 матчей за «Локомотив», в которых забил семь мячей.

Ранее итальянский агент заявил, что Кокорин отвергнут «Фиорентиной».