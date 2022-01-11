Итальянский агент: Кокорин отвергнут «Фиорентиной»

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Итальянский агент Фурио Валькареджи высказался о положении российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в клубе.
Итальянский агент: Кокорин отвергнут «Фиорентиной»
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«Кокорин — футболист, отвергнутый «Фиорентиной». Я не могу объяснить его выход на поле. Почему его решили выпустить на поле? Чтобы он выглядел дерьмово, как это было?» —  цитирует Валькареджи Fiorentina News.

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Торино» на своём поле крупно обыграл «Фиорентину». Кокорин вышел на поле на 73-й минуте, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Фарке станет главным тренером «Краснодара».

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