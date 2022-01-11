СЭ: «Динамо» объявит о подписании Смолова 12 января

Футболист «Локомотива» Фёдор Смолов в скором времени подпишет контракт с «Динамо».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, подписание контракта состоится вечером 11 января, а 12 января клуб объявит о трансфере. 31-летний нападающий должен подписать контракт на полтора года с опцией продления ещё на сезон в случае, если игрок проведёт на поле определённое время.

В нынешнем сезоне Смолов провёл 15 матчей за «Локомотив», в которых забил семь мячей.

Ранее сообщалось, что Смолов прошёл медосмотр перед трансфером в «Динамо».