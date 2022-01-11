«РБ Спорт»: «Вест Хэм» интересуется российским футболистом Головиным

Короткая ссылка
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).
«РБ Спорт»: «Вест Хэм» интересуется российским футболистом Головиным
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, стороны пока не начинали переговоры. В настоящий момент британский клуб ведёт сбор информации, насколько самому Головину интересно сменить команду. 

В текущем сезоне россиянин принял участие в 23 матчах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Контракт с «Монако» действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Нант» и «Монако» сыграли вничью в матче Лиги 1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить