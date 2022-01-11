«РБ Спорт»: «Вест Хэм» интересуется российским футболистом Головиным

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, стороны пока не начинали переговоры. В настоящий момент британский клуб ведёт сбор информации, насколько самому Головину интересно сменить команду.

В текущем сезоне россиянин принял участие в 23 матчах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Контракт с «Монако» действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Нант» и «Монако» сыграли вничью в матче Лиги 1.