Тихонов: мы дружили с Алябьевым до последнего часа

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов отреагировал на смерть своего друга, двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева.

«Эта новость — как обухом по голове. Я с ним три дня назад говорил, он мне сказал: «Иваныч, всё в порядке, я поправлюсь, буду у тебя на юбилее 29 января в Минске, не переживай — выпутаюсь». Алябьев был настоящим другом, бойцом, семьянином. О нём можно сказать лишь самые лучшие слова. Не было ни единого случая, который дал бы сказать, что Толя поступил не так, он был порядочным человеком. Мы дружили с ним до последнего часа», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Алябьев скончался 11 января в возрасте 70 лет. Причиной смерти стало заболевание коронавирусом.

Ранее биатлонист Чепиков рассказал о знакомстве с Алябьевым.