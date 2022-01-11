Биатлонист Чепиков рассказал о знакомстве с Алябьевым

Биатлонист и лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков рассказал о знакомстве с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону, тренером Анатолием Алябьевым, который скончался 11 января.

В беседе с URA.RU спортсмен признался, что эта встреча стала для него очень важной.

«Наше первое знакомство произошло, когда я был ещё в девятом или десятом классе. Это был Архыз. У нас там проходили тренировочные сборы. Анатолий Николаевич тоже туда приехал, но тренировался самостоятельно. Мы даже бегали вместе кросс-поход. Он много рассказывал об Олимпиадах, на которых выступал, было очень интересно. Потом он оставил нам пожелания в спортивных дневниках. Конечно, это была очень важная встреча для меня», — сказал Чепиков.

Также спортсмен отметил, что его крайне расстроила смерть Алябьева. «Конечно, очень жаль, что его уже нет с нами», — добавил он.

Ранее стало известно, что Анатолий Алябьев скончался в возрасте 70 лет.