Биатлонист Чепиков рассказал о знакомстве с Алябьевым
- РИА Новости
В беседе с URA.RU спортсмен признался, что эта встреча стала для него очень важной.
«Наше первое знакомство произошло, когда я был ещё в девятом или десятом классе. Это был Архыз. У нас там проходили тренировочные сборы. Анатолий Николаевич тоже туда приехал, но тренировался самостоятельно. Мы даже бегали вместе кросс-поход. Он много рассказывал об Олимпиадах, на которых выступал, было очень интересно. Потом он оставил нам пожелания в спортивных дневниках. Конечно, это была очень важная встреча для меня», — сказал Чепиков.
Также спортсмен отметил, что его крайне расстроила смерть Алябьева. «Конечно, очень жаль, что его уже нет с нами», — добавил он.
Ранее стало известно, что Анатолий Алябьев скончался в возрасте 70 лет.