Podravski: «Химки» договорились о трансфере футболиста «Славена» Главчича

Полузащитник хорватского «Славена» Неманья Главчич близок к переходу в подмосковные «Химки».

Об этом сообщает хорватское издание Podravski. По информации источника, подмосковный клуб договорился о покупке 24-летнего полузащитника всего за €50 тыс., поскольку контракт сербского игрока с хорватским клубом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Главчич принял участие в 17 матчах «Славена» в чемпионате Хорватии и сделал три результативные передачи.

Ранее в «Химках» опровергли интерес к Кокорину.