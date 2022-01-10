Podravski: «Химки» договорились о трансфере футболиста «Славена» Главчича

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Полузащитник хорватского «Славена» Неманья Главчич близок к переходу в подмосковные «Химки».
Podravski: «Химки» договорились о трансфере футболиста «Славена» Главчича
  • © AP Photo/Darko Vojinovic

Об этом сообщает хорватское издание Podravski. По информации источника, подмосковный клуб договорился о покупке 24-летнего полузащитника всего за €50 тыс., поскольку контракт сербского игрока с хорватским клубом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Главчич принял участие в 17 матчах «Славена» в чемпионате Хорватии и сделал три результативные передачи.

Ранее в «Химках» опровергли интерес к Кокорину.

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