Кафельников прокомментировал победу Джоковича в суде Австралии

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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу сербского теннисиста Новака Джоковича в суде по делу об аннулировании визы в Австралии.
Кафельников прокомментировал победу Джоковича в суде Австралии
  • ©Daniel Pockett/Getty Images

«Не знаем, что происходило в здании суда. Но фанаты Джоковича, безусловно, будут рады. Для тенниса это хорошо, что он сыграет. Все сильнейшие», — цитирует Кафельникова  «Чемпионат».

Он добавил, что Джокович из-за этой ситуации не станет злее, а просто будет выполнять свою работу на корте.

Напомним, что 5 января правительство Австралии аннулировало визу Джоковича. Она не предусматривала медицинского исключения от вакцинации коронавируса. 10 января суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича.

Ранее Потапова вышла в основную сетку турнира в Аделаиде.

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