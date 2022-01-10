Кафельников прокомментировал победу Джоковича в суде Австралии

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу сербского теннисиста Новака Джоковича в суде по делу об аннулировании визы в Австралии.

«Не знаем, что происходило в здании суда. Но фанаты Джоковича, безусловно, будут рады. Для тенниса это хорошо, что он сыграет. Все сильнейшие», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Он добавил, что Джокович из-за этой ситуации не станет злее, а просто будет выполнять свою работу на корте.

Напомним, что 5 января правительство Австралии аннулировало визу Джоковича. Она не предусматривала медицинского исключения от вакцинации коронавируса. 10 января суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича.

Ранее Потапова вышла в основную сетку турнира в Аделаиде.