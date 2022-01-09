Спортивный директор «Ференцвароша» отметил важные качества Черчесова

Спортивный директор венгерского «Ференцвароша» Тамаш Хайналь высказался о важных профессиональных качествах российского главного тренера команды Станислава Черчесова.

«Черчесов повидал мир, он интеллигентный человек. Хорошие манеры не исключают решительности и харизмы. У нашего тренера будет большой набор инструментов для работы, ему нужно будет найти подход к футболистам, держать нужную дистанцию, если необходимо. Он точно знает, что происходит в головах игроков, и может соответствующим образом влиять на них», — цитирует Хайналя Nemzeti Sport.

Он также отметил, что специалист показывает максимальную уверенность в себе и подходит «Ференцварошу» по типу личности.

«Также были и некоторые профессиональные аспекты, в которых мы ожидали увидеть прогресс», — добавил функционер.

20 декабря Черчесов был назначен на пост главного тренера «Ференцвароша». Ранее Черчесов работал в сборной России, московских «Спартаке» и «Динамо».

Ранее Черчесов назвал себя демократичным диктатором.