Бензема стал четвёртым футболистом в истории «Реала», забившим более 300 мячей

Короткая ссылка
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал четвёртым игроком в истории клуба, которому удалось забить более 300 мячей за команду.
Бензема стал четвёртым футболистом в истории «Реала», забившим более 300 мячей
  • © AP Photo/Bernat Armangue

В матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу с «Валенсией» Бензема оформил дубль и достиг отметки в 301 гол за «Реал».

Он занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров королевского клуба в истории. Его опережают только Криштиану Роналду (450 голов), Рауль (323) и Альфредо Ди Стефано (308).

Всего в этом сезоне Бензема забил 22 мяча в 25 матчах.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Валенсию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить