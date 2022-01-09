Бензема стал четвёртым футболистом в истории «Реала», забившим более 300 мячей

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал четвёртым игроком в истории клуба, которому удалось забить более 300 мячей за команду.

В матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу с «Валенсией» Бензема оформил дубль и достиг отметки в 301 гол за «Реал».

Он занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров королевского клуба в истории. Его опережают только Криштиану Роналду (450 голов), Рауль (323) и Альфредо Ди Стефано (308).

Всего в этом сезоне Бензема забил 22 мяча в 25 матчах.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Валенсию».