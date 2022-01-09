«Реал» обыграл «Валенсию», Бензема забил 301-й мяч за мадридский клуб

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Мадридский «Реал» на своём поле нанёс поражение «Валенсии» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 4:1 в пользу мадридского клуба.

В составе «Реала» дубли оформили Карим Бензема (43-я и 88-я минуты) и Винисиус Жуниор (52-я, 61-я). У «Валенсии» отличился Гонсалу Гедеш (76-я).

Бензема забил 301-й мяч за «Реал». Французский форвард стал четвёртым игроком в истории клуба, который достиг этой отметки. До него это удалось сделать Альфредо Ди Стефано (308), Раулю (323) и Криштиану Роналду (450).

«Реал» (49 очков) лидирует в чемпионате Испании. «Валенсия» (28) занимает девятое место.

Ранее сообщалось, что «Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Гранадой» в матче Примеры.

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