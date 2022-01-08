«Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Гранадой» в матче Примеры

«Барселона» и «Гранада» не смогли выявить победителя в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Лос-Карменес», завершилась со счётом 1:1.

В составе каталонской команды мяч забил Люк де Йонг (57-я минута). У «Гранады» отличился Антонио Пуэртас (89-я).

«Барса» в концовке матча осталась в меньшинстве после удаления за вторую жёлтую карточку Гави (80-я).

«Барселона» (32 очка) занимает шестое место в турнирной таблице. «Гранада» (24) идёт на 12-й позиции. Лидирует в чемпионате «Реал» (46).

Ранее «Астон Вилла» объявила о переходе Коутиньо из «Барселоны».