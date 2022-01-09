Головин пропустит матч чемпионата Франции с «Нантом»

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не примет участия в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу с «Нантом».

25-летний хавбек сборной России продолжает восстанавливаться после болезни, сообщает пресс-служба «Монако».

Головин из-за болей в брюшной полости 2 января не смог помочь своей команде в матче 1/16 финала плей-офф Кубка Франции.

Игра «Нант» — «Монако» состоится 9 января. Начало встречи в 19:05 мск.

Ранее сообщалось, что «Монако» назначил на пост главного тренера Филиппа Клемана.

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