Головин пропустит матч чемпионата Франции с «Нантом»
25-летний хавбек сборной России продолжает восстанавливаться после болезни, сообщает пресс-служба «Монако».
Le point médical 🩺https://t.co/NBT1iuRGHj— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 8, 2022
Головин из-за болей в брюшной полости 2 января не смог помочь своей команде в матче 1/16 финала плей-офф Кубка Франции.
Игра «Нант» — «Монако» состоится 9 января. Начало встречи в 19:05 мск.
Ранее сообщалось, что «Монако» назначил на пост главного тренера Филиппа Клемана.