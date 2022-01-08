Фетисов — о приостановке чемпионата КХЛ: нужно учитывать приближающиеся Игры

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о возможной приостановке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавирусной инфекции.

«Необходимо учитывать Олимпиаду, которая уже на носу. Поскольку спортсмены с положительным тестом будут временно изолированы в Пекине. Здесь непростая история. Надеюсь, в КХЛ держат руку на пульсе и принимают взвешенные решения», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Руководство КХЛ после новогодних каникул примет решение по схеме проведения регулярного чемпионата сезона-2021/22 с учётом сложной коронавирусной ситуации.

Рассматриваются следующие варианты: присуждение технических поражений, приостановка чемпионата с последующим продолжением. 

Игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. 

Ранее в ЦСКА высказались об отмене матчей команды в КХЛ из-за вспышки коронавируса.

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