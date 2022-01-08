Губерниев возмущён протестом сборной Германии на этапе Кубка мира по скелетону

Российский комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой в адрес сборной Германии по скелетону.

На этапе Кубка мира в Винтерберге (Германия) хозяева подали протест на то, что организаторы плохо убрали трассу от снега. По итогам первой попытки лидировал россиянин Александр Третьяков.

«Третьяков выполнил космическую первую попытку — минус 0,21 от второго места. В скелетоне это «досвидос». После этого немцы подали протест на то, что немецкие работники плохо убрали трассу от снега. Чуваки расписались в хреновой организации, а им за это удовлетворили протест», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Несмотря на аннулирование первого результата, Третьяков выиграл по сумме попыток. Но в протоколе он теперь значится третьим.

Ранее Губерниев не исключил, что сборную России по биатлону могут закрыть на карантин.