Губерниев не исключил, что сборную России по биатлону могут закрыть на карантин

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективе сборной России по биатлону оказаться на карантине из-за положительного теста на коронавирус у Эдуарда Латыпова, сданного по прибытии в Оберхоф на этап Кубка мира.
Губерниев не исключил, что сборную России по биатлону могут закрыть на карантин
  • РИА Новости

«Самое главное, чтобы всю сборную России не посадили на карантин после Латыпова. Надеюсь, что этого не случится, в прошлом сезоне такого не было. Есть ли угроза? Конечно есть. Сейчас в Европе непростая ситуация. Ждём решения местных властей, однако надеюсь, что не дойдёт до этого. Это будет перебором», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

В настоящий момент Латыпов изолирован от команды. Заболевание у спортсмена протекает бессимптомно.

Этап Кубка мира в Оберхофе состоится 7—9 января.

Ранее Губерниев рассказал о самочувствии Латыпова, сдавшего положительный тест на коронавирус.

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