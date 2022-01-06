Губерниев рассказал о самочувствии Латыпова, сдавшего положительный тест на коронавирус

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о текущем состоянии биатлониста сборной России Эдуарда Латыпова, заболевшего коронавирусом.
Губерниев рассказал о самочувствии Латыпова, сдавшего положительный тест на коронавирус
  • РИА Новости

«Латыпов не производил впечатления (человека. — RT), у которого ковид. Эдику здоровья. Симптомов болезни у него нет. Но, возможно, это и ложноположительный тест. Но с этим делом тоже могут быть проблемы. IBU очень доверяет своей лаборатории. Но пересдавать необходимо Латыпову как можно скорее. Главное, чтобы не перенесли весь этап Кубка мира», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Перед этапом Кубка мира в немецком Оберхофе, который пройдёт с 7 по 9 января, Латыпов сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Латыпов заболел коронавирусом.

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