Американская фигуристка Лью заболела коронавирусом во время отбора на Олимпиаду

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Претендентка на золотые медали Олимпиады 2022 года в Пекине в соревнованиях по фигурному катанию американка Алиса Лью сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Американская фигуристка Лью заболела коронавирусом во время отбора на Олимпиаду
  • AP
  • © John Locher

16-летняя фигуристка из-за болезни снялась с участия в чемпионате США, который в эти дни проходит в Нэшвилле. После короткой программы она занимала третье место, сообщает USA Today.

Состав сборной США по фигурному катанию для участия в Олимпиаде назовут 8 января.

Лью является двукратной чемпионкой страны.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Лью рассказала о желании выучить четверной аксель, который не исполняет ни один фигурист в мире.

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