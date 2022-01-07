Американская фигуристка Лью заболела коронавирусом во время отбора на Олимпиаду
- AP
- © John Locher
16-летняя фигуристка из-за болезни снялась с участия в чемпионате США, который в эти дни проходит в Нэшвилле. После короткой программы она занимала третье место, сообщает USA Today.
Official notice from @USFigureSkating of #AlysaLiu’s withdrawal due to positive COVID-19 test. pic.twitter.com/QNhJcvEdwl— In The Loop (@InTheLoPodcast) January 7, 2022
Состав сборной США по фигурному катанию для участия в Олимпиаде назовут 8 января.
Лью является двукратной чемпионкой страны.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее Лью рассказала о желании выучить четверной аксель, который не исполняет ни один фигурист в мире.