Американская фигуристка Лью заболела коронавирусом во время отбора на Олимпиаду

Претендентка на золотые медали Олимпиады 2022 года в Пекине в соревнованиях по фигурному катанию американка Алиса Лью сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию.

16-летняя фигуристка из-за болезни снялась с участия в чемпионате США, который в эти дни проходит в Нэшвилле. После короткой программы она занимала третье место, сообщает USA Today.

Official notice from @USFigureSkating of #AlysaLiu’s withdrawal due to positive COVID-19 test. pic.twitter.com/QNhJcvEdwl — In The Loop (@InTheLoPodcast) January 7, 2022

Состав сборной США по фигурному катанию для участия в Олимпиаде назовут 8 января.

Лью является двукратной чемпионкой страны.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Лью рассказала о желании выучить четверной аксель, который не исполняет ни один фигурист в мире.