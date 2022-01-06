«Милан» обыграл дома «Рому» в матче Серии А

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«Милан» на своём поле переиграл «Рому» в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Милан» обыграл дома «Рому» в матче Серии А
  • AFP
  • © Miguel MEDINA

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Стефано Пиоли.

Мячи в составе «Милана» забили Оливье Жиру (8-я минута, пенальти), Жуниор Мессьяс (17-я), Рафаэл Леау (82-я). У «Ромы» отличился Тэмми Абрахам (40-я).

Команда Жозе Моуринью осталась в меньшинстве после удаления во втором тайме Рика Карсдорпа (74-я).

«Милан» (45 очков) занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Рома» (32) идёт на седьмой позиции. Лидирует в чемпионате «Интер» (46), у которого есть матч в запасе.

Ранее в «Аталанте» отказались давать комментарии по возможной аренде Алексея Миранчука «Интером». 

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