В «Аталанте» отказались давать комментарии по возможной аренде Миранчука «Интером»

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Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори ответил на вопрос относительно слухов, согласно которым российский полузащитник Алексей Миранчук попал в сферу интересов миланского «Интера».

«Интер» хочет арендовать Миранчука? Извините, на этот раз без комментариев», — цитирует Джованни Сартори «Чемпионат».

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, отметившись одним голом. Контракт полузащитника истекает в 2024 году. 

Ранее сообщалось, что «Интер» хочет арендовать Алексея Миранчука.

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