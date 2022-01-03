В «Аталанте» отказались давать комментарии по возможной аренде Миранчука «Интером»

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори ответил на вопрос относительно слухов, согласно которым российский полузащитник Алексей Миранчук попал в сферу интересов миланского «Интера».

«Интер» хочет арендовать Миранчука? Извините, на этот раз без комментариев», — цитирует Джованни Сартори «Чемпионат».

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, отметившись одним голом. Контракт полузащитника истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что «Интер» хочет арендовать Алексея Миранчука.