МИД Сербии потребовал улучшить условия содержания Джоковича

МИД Сербии выразил устный протест послу Австралии Дэниелу Эмери в связи с задержанием в Мельбурне и возможной депортацией первой ракетки мира Новака Джоковича.

Замглавы МИД балканского государства Неманя Старович потребовал улучшить содержание Джоковича, который ожидает решение Федерального окружного суда в миграционном изоляторе в Мельбурне, сообщает РИА Новости.

Старович назвал неподобающим отношение к лучшему теннисисту мира.

Напомним, Джокович 5 января пытался въехать в Австралию по визе, которая не допускает медицинского исключения от вакцинации.

10 января суд должен вынести своё решение.

20-кратному чемпиону турниров Большого шлема могут на три года запретить въезд в Австралию.

Открытый чемпионат Австралии, первый турнир Большого шлема в 2022 году, будет проходить с 17 по 30 января в Мельбурне.

Ранее президент Сербии назвал политической травлей возможную депортацию Джоковича из Австралии.