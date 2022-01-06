Отец Новака Джоковича сравнил сына с распятым Иисусом

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Срджан Джокович, отец Новака Джоковича, прокомментировал ситуацию с возможной депортации первой ракетки мира из Австралии.
Отец Новака Джоковича сравнил сына с распятым Иисусом
  • AP

«Иисуса пригвоздили к кресту и делали с ним всевозможные вещи. Он выстоял, и его дух ещё жив. Точно так же пытаются распять Новака, недооценить его, поставить на колени, делать с ним всё что угодно», — цитирует The Age Джоковича — старшего.

Напомним, что Джокович пытался въехать в Австралию по визе, которая не допускает медицинского исключения от вакцинации. В связи с этим 20-кратный чемпион турниров Большого шлема провёл около шести часов в аэропорту в изолированном помещении. В настоящий момент он находится в карантинном отеле и ждёт до 10 января решения суда.

Джоковичу могут на три года запретить въезд в Австралию.

Открытый чемпионат Австралии — первый турнир Большого шлема в 2022 году — будет проходить с 17 по 30 января в Мельбурне.

Ранее президент Сербии назвал политической травлей возможную депортацию Джоковича из Австралии.

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