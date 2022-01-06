«Чемпионат»: «Локомотив» расторгнет контракт с Зе Луишем

Московский «Локомотив» прекратит сотрудничество с нападающим команды Зе Луишем.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Документы о расторжении договора будут подписаны в ближайшее время. Клуб единоразово выплатит форварду полагающуюся ему зарплату до июня 2022 года. Остальную часть зарплаты по действующему до лета 2023 года контракту Зе Луиш решил не требовать. Согласно договору, форвард получал в «Локомотиве» €2,8 млн в год.

В теущем сезоне футболист из Кабо-Верде провёл три матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее агент футболиста «Славии» Кухты сообщил об официальной договорённости с «Локомотивом».