Источник: австралийские власти согласились отложить депортацию Джоковича

Власти Австралии согласились отложить выдворение первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

По информации РИА Новости со ссылкой на адвоката, австралийские власти отложили депортацию Джоковича, виза которого была аннулирована.

Напомним, что Джокович пытался въехать в Австралию по визе, которая не допускает медицинского исключения от вакцинации. В связи с этим он провёл около шести часов в изолированном помещении аэропорта.

Открытый чемпионат Австралии — 2022 пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января. На данный момент неизвестно, будет ли Джокович допущен к соревнованиям.

Ранее Надаль отреагировал на решение депортировать первую ракетку мира серба Новака Джоковича из Австралии.