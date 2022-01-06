Источник: австралийские власти согласились отложить депортацию Джоковича
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По информации РИА Новости со ссылкой на адвоката, австралийские власти отложили депортацию Джоковича, виза которого была аннулирована.
Напомним, что Джокович пытался въехать в Австралию по визе, которая не допускает медицинского исключения от вакцинации. В связи с этим он провёл около шести часов в изолированном помещении аэропорта.
Открытый чемпионат Австралии — 2022 пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января. На данный момент неизвестно, будет ли Джокович допущен к соревнованиям.
Ранее Надаль отреагировал на решение депортировать первую ракетку мира серба Новака Джоковича из Австралии.