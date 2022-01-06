Надаль — Джоковичу: вакцинируйся, мир уже достаточно настрадался

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на решение депортировать первую ракетку мира серба Новака Джоковича из Австралии.
Надаль — Джоковичу: вакцинируйся, мир уже достаточно настрадался
  • AP

«Мир уже достаточно настрадался. Вакцинируйся. Если бы он хотел, то сыграл бы в Австралии без проблем. Но он принял своё решение», — цитирует Надаля журналист Бен Ротенберг в своём Twitter.

Напомним, что Джокович пытался въехать в Австралию по визе, которая не допускает медицинского исключения от вакцинации. В связи с этим он провёл около шести часов в изолированном помещении аэропорта. В настоящий момент теннисист находится в карантинном отеле и ждёт решения суда. 

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит иск Джоковича по поводу решения депортировать его из Австралии.

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