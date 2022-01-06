Надаль — Джоковичу: вакцинируйся, мир уже достаточно настрадался

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на решение депортировать первую ракетку мира серба Новака Джоковича из Австралии.

«Мир уже достаточно настрадался. Вакцинируйся. Если бы он хотел, то сыграл бы в Австралии без проблем. Но он принял своё решение», — цитирует Надаля журналист Бен Ротенберг в своём Twitter.

Напомним, что Джокович пытался въехать в Австралию по визе, которая не допускает медицинского исключения от вакцинации. В связи с этим он провёл около шести часов в изолированном помещении аэропорта. В настоящий момент теннисист находится в карантинном отеле и ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит иск Джоковича по поводу решения депортировать его из Австралии.