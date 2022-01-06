Суд рассмотрит иск Джоковича по поводу решения депортировать его из Австралии

Федеральный суд Австралии рассмотрит иск первой ракетки мира серба Новака Джоковича по поводу решения выдворить его из страны.

Об этом сообщает журналист The Age Пол Саккал в своём Twitter.

В 08:00 мск должно было начаться судебное слушание, но его перенесли на два часа позже.

Напомним, что власти Австралии аннулировали визу Джоковича, который прибыл на Australian Open с медицинским исключением от вакцинации. При этом он не сообщал, по какой причине ему была выдана данная справка.

Турнир пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.

Ранее Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне.