Суд рассмотрит иск Джоковича по поводу решения депортировать его из Австралии

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Федеральный суд Австралии рассмотрит иск первой ракетки мира серба Новака Джоковича по поводу решения выдворить его из страны.

Об этом сообщает журналист The Age Пол Саккал в своём Twitter.

В 08:00 мск должно было начаться судебное слушание, но его перенесли на два часа позже.

Напомним, что власти Австралии аннулировали визу Джоковича, который прибыл на Australian Open с медицинским исключением от вакцинации. При этом он не сообщал, по какой причине ему была выдана данная справка.

Турнир пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.

Ранее Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне.

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