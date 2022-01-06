Суд рассмотрит иск Джоковича по поводу решения депортировать его из Австралии
Об этом сообщает журналист The Age Пол Саккал в своём Twitter.
В 08:00 мск должно было начаться судебное слушание, но его перенесли на два часа позже.
Напомним, что власти Австралии аннулировали визу Джоковича, который прибыл на Australian Open с медицинским исключением от вакцинации. При этом он не сообщал, по какой причине ему была выдана данная справка.
Турнир пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.
Ранее Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне.