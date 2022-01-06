Источник: Джоковичу могут на три года запретить въезд в Австралию

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович может получить трёхлетний запрет на въезд в Австралию.
Источник: Джоковичу могут на три года запретить въезд в Австралию
  • Legion-Media

«Если его депортируют из Австралии, то он может получить запрет на въезд на три года», — цитирует профессора Мэри Крок Nine.

Напомним, что Джокович пытался въехать в Австралию по визе, которая не допускает медицинского исключения от вакцинации. В связи с этим он провёл около шести часов в аэропорту в изолированном помещении. В настоящий момент он находится в карантинном отеле и ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что Медведев и Сафиуллин выиграли парный матч на ATP Cup, Россия вышла в полуфинал турнира.

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