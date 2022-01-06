Юдин заявил, что назначение Ротенберга не стало сюрпризом

Бывший защитник санкт-петербургского СКА и сборной России Александр Юдин прокомментировал назначение Романа Ротенберга главным тренером клуба.

«Роман Борисович Ротенберг в роли главы штаба СКА наравне с Валерием Николаевичем Брагиным с начала сезона управлял игрой команды, вёл, например, легионеров — за счёт своего английского», — цитирует Юдина Russia-Hockey.

Он добавил, что это назначение получило такой резонанс из-за «ревности» Москвы к Санкт-Петербургу. По мнению Юдина, хоккей в северной столице лидирует в России.

«Поэтому все они и оттоптались на теме Жозе Моуринью, по пути которого Ротенберг намерен пойти и фамилию которого на пресс-конференции не совсем точно назвал. Бредовая история!» — добавил Юдин.

Ротенберг сменил в должности главного тренера Валерия Брагина, который возглавлял команду последние полтора сезона, а теперь будет занимать должность старшего тренера.

Ротенберг работает в СКА с 2011 года. В последнее время он занимал посты вице-президента клуба и главы штаба.

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