Московское «Динамо» крупно проиграло «Йокериту» в матче КХЛ

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Московское «Динамо» потерпело разгромное поражение от хельсинкского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» крупно проиграло «Йокериту» в матче КХЛ
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Встреча прошла в Хельсинки и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе финской команды шайбы забросили Джордан Шрёдер, Брайан О'Нилл, Марко Анттила, Маркус Хянникяйнен и Ханнес Бьёрнинен. Гости же ответили только голом Оскара Линдберга.

Для «Йокерита» эта победа стала третьей подряд. Коллектив из столицы Финляндии занимает третье место в Западной конференции. «Динамо» же находится на строчку выше.

Ранее сообщалось, что «Металлург» уступил «Барысу» в матче КХЛ.

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