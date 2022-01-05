Московское «Динамо» крупно проиграло «Йокериту» в матче КХЛ

Московское «Динамо» потерпело разгромное поражение от хельсинкского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Хельсинки и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе финской команды шайбы забросили Джордан Шрёдер, Брайан О'Нилл, Марко Анттила, Маркус Хянникяйнен и Ханнес Бьёрнинен. Гости же ответили только голом Оскара Линдберга.

Для «Йокерита» эта победа стала третьей подряд. Коллектив из столицы Финляндии занимает третье место в Западной конференции. «Динамо» же находится на строчку выше.

Ранее сообщалось, что «Металлург» уступил «Барысу» в матче КХЛ.