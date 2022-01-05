«Салават Юлаев» победил рижское «Динамо» в матче КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» взял верх над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 6:4.

В составе хозяев дублями отметились Филип Ларсен и Данил Алалыкин, а также по разу отличились Теэму Хартикайнен и Виктор Тихонов. У латвийского коллектива две шайбы забросил Эмиль Пуарье и по одному голу в свой актив записали Николай Елисеев и Кристапс Зиле.

«Салават» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Динамо» же находится на последней строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Трактор» обыграл «Локомотив» в овертайме матча КХЛ.