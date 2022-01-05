«Трактор» обыграл «Локомотив» в овертайме матча КХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский «Трактор» в овертайме одержал победу над ярославским «Локомотивом».
«Трактор» обыграл «Локомотив» в овертайме матча КХЛ
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Встреча, проходившая на «Арене-Трактор» в Челябинске, завершилась со счётом 4:3 (ОТ) в пользу хозяев.

В составе победителей забрасывали Теэму Пулккинен, Томаш Гика, Андрей Стась, а также Лукаш Седлак, отметившийся голом в оветрайме.

За «Локомотив» отличились Рид Буше и Артем Анисимов, оформивший дубль. 

«Трактор» одержал пятую победу подряд и воглавил Восточную конференцию КХЛ, набрав 69 очков в 47 матчах. «Локомотив» идёт на шестой позиции Запада: 55 очков после 46 игр.

Ранее «Ак Барс» в серии буллитов победил «Амур».

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