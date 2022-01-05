«Трактор» обыграл «Локомотив» в овертайме матча КХЛ
- @HCTraktor1947
Встреча, проходившая на «Арене-Трактор» в Челябинске, завершилась со счётом 4:3 (ОТ) в пользу хозяев.
В составе победителей забрасывали Теэму Пулккинен, Томаш Гика, Андрей Стась, а также Лукаш Седлак, отметившийся голом в оветрайме.
За «Локомотив» отличились Рид Буше и Артем Анисимов, оформивший дубль.
«Трактор» одержал пятую победу подряд и воглавил Восточную конференцию КХЛ, набрав 69 очков в 47 матчах. «Локомотив» идёт на шестой позиции Запада: 55 очков после 46 игр.
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