ЦСКА в овертайме переиграл «Нефтехимик» в КХЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА в овертайме переиграл «Нефтехимик» в КХЛ
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Игра состоялась в Москве и завершилась в пользу хозяев — 2:1.

На 39-й минуте Вячеслав Лещенко вывел гостей вперёд. Михаил Григоренко сравнял счёт на 43-й. А за семь секунд до конца овертайма победную для армейцев шайбу забросил Лукас Валльмарк.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Нефтехимик» располагается на седьмой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» победил рижское «Динамо» в матче КХЛ с десятью шайбами.

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