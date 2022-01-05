«Чемпионат»: ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бордо»
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«Армейцы уже пообщались с окружением футболиста и в ближайшее время планируют сделать ему предложение. Поскольку у бразильца летом заканчивается контракт, ЦСКА планирует подписать Отавио на лето и далее приступить к переговорам с «Бордо» о возможном переходе футболиста зимой, но уже на приемлемых для ЦСКА условиях», — цитирует источник «Чемпионат».
В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл во всех турнирах 17 матчей за французский клуб, не отметившись результативными действиями.
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