Американская лыжница впечатлилась работой Непряевой на лыжне на «Тур де Ски»

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Американская лыжница Киккан Рэндалл высказалась о победе россиянки Натальи Непряевой на «Тур де Ски».
Американская лыжница впечатлилась работой Непряевой на лыжне на «Тур де Ски»
  • РИА Новости

«Непряева провела гонку очень умно. Когда ты держишься позади, то не можешь быть слишком осторожной. Наталья получила заряд уверенности после спринта. Меня впечатлила её работа на лыжне», — заявила Рэндалл в подкасте FasterSkier.

Непряева стала первой россиянкой в истории, которой удалось победить в общем зачете «Тур де Ски». В сезонах-2018/19 и 2019/20 она занимала второе место.

Ранее Мутко поздравил Непряеву с победой на «Тур де Ски».

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