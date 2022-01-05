Американская лыжница впечатлилась работой Непряевой на лыжне на «Тур де Ски»
- РИА Новости
«Непряева провела гонку очень умно. Когда ты держишься позади, то не можешь быть слишком осторожной. Наталья получила заряд уверенности после спринта. Меня впечатлила её работа на лыжне», — заявила Рэндалл в подкасте FasterSkier.
Непряева стала первой россиянкой в истории, которой удалось победить в общем зачете «Тур де Ски». В сезонах-2018/19 и 2019/20 она занимала второе место.
Ранее Мутко поздравил Непряеву с победой на «Тур де Ски».