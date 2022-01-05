Американская лыжница впечатлилась работой Непряевой на лыжне на «Тур де Ски»

Американская лыжница Киккан Рэндалл высказалась о победе россиянки Натальи Непряевой на «Тур де Ски».

«Непряева провела гонку очень умно. Когда ты держишься позади, то не можешь быть слишком осторожной. Наталья получила заряд уверенности после спринта. Меня впечатлила её работа на лыжне», — заявила Рэндалл в подкасте FasterSkier.

Непряева стала первой россиянкой в истории, которой удалось победить в общем зачете «Тур де Ски». В сезонах-2018/19 и 2019/20 она занимала второе место.

Ранее Мутко поздравил Непряеву с победой на «Тур де Ски».