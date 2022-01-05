Червиченко: Николич — очень хорошая кандидатура для «Краснодара»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное назначение Марко Николича на пост главного тренера «Краснодара».

«Мы его уже увидели в ЦСКА. Нужно дождаться официальных объявлений. Николич — очень хорошая кандидатура для клуба. Вполне возможно, что он им подойдёт», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

5 января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Напомним, что Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством железнодожники выиграли Кубок России в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Арвеладзе является кандидатом на пост главного тренера «Краснодара».