Смородская — о Николиче в «Краснодаре»: он будет ждать предложения из Москвы

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможное назначение Марко Николича на пост главного тренера «Краснодара».

«Про Николича есть информация, что он и в ЦСКА может перейти. Теперь ещё и в «Краснодар». Что-то я сомневаюсь, что он поедет во второй клуб. Мне кажется, он будет ждать предложения из Москвы», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Краснодар» объявил об отставке Виктора Гончаренко. По информации «Спорт-Экспресс», Николич является главным кандидатом на место главного специалиста команды.

С 2020 по 2021 год Николич возглавлял «Локомотив». Под его руководством команда выиграла Кубок России.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Маммана вернётся в «Ривер Плейт».