Шайба Свечникова помогла «Виннипегу» победить «Аризону»
Встреча в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе победителей одну шайбу на свой счёт записал российский форвард Евгений Свечников. По итогам матча россиянин был признан первой звездой игры «Аризона» — «Виннипег».
В нынешнем сезоне НХЛ Свечников сыграл 29 матчей, в которых забил три шайбы и отдал шесть результативных передач.
Ранее «Флорида» обыграла «Калгари» в матче НХЛ, у Бобровского 47 сейвов.