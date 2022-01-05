Шайба Свечникова помогла «Виннипегу» победить «Аризону»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» принимала на своём льду «Виннипег Джетс».

Встреча в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей одну шайбу на свой счёт записал российский форвард Евгений Свечников. По итогам матча россиянин был признан первой звездой игры «Аризона» — «Виннипег».

В нынешнем сезоне НХЛ Свечников сыграл 29 матчей, в которых забил три шайбы и отдал шесть результативных передач.

Ранее «Флорида» обыграла «Калгари» в матче НХЛ, у Бобровского 47 сейвов.