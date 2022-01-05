Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» может не состояться из-за коронавируса

«Ливерпуль» обратился в Английскую футбольную лигу (EFL) с просьбой о переносе матча 1/2 финала плей-офф Кубка английской лиги с «Арсеналом» из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде.

AP

© Matt Dunham