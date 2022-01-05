Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» может не состояться из-за коронавируса

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«Ливерпуль» обратился в Английскую футбольную лигу (EFL) с просьбой о переносе матча 1/2 финала плей-офф Кубка английской лиги с «Арсеналом» из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде.
Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» может не состояться из-за коронавируса
  • AP
  • © Matt Dunham

Руководство «Ливерпуля» считает, что перенос матча необходим, поскольку клуб не может справиться с инфекционной ситуацией в коллективе, сообщает пресс-служба мерсисайдской команды.

Игра «Арсенал» — «Ливерпуль» должна состояться 6 января в Лондоне.

«Ливерпуль» отменил уже все ближайшие тренировки команды.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

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