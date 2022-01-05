Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» может не состояться из-за коронавируса
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Руководство «Ливерпуля» считает, что перенос матча необходим, поскольку клуб не может справиться с инфекционной ситуацией в коллективе, сообщает пресс-служба мерсисайдской команды.
We can confirm an application has been submitted for the postponement of Thursday’s Carabao Cup semi-final, first-leg tie with Arsenal due to an escalating number of suspected positive COVID-19 cases and player availability.— Liverpool FC (@LFC) January 4, 2022
Игра «Арсенал» — «Ливерпуль» должна состояться 6 января в Лондоне.
«Ливерпуль» отменил уже все ближайшие тренировки команды.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.