Вяльбе назвала слабое звено серебряного призёра «Тур де Ски» Спицова

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о серебряной медали Дениса Спицова в заключительной гонке «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Вяльбе назвала слабое звено серебряного призёра «Тур де Ски» Спицова
  • РИА Новости

«Моё глубокое убеждение — Денису нужно больше веры в себя. Ему не нужно думать о том, чтобы паровозом за кем-то идти. У Дениса это слабое звено», — цитирует «Матч ТВ» Вяльбе.

Глава ФЛГР подчеркнула, что у Спицова отсутствует стержень, поэтому 25-летний лыжник проиграл тактически соперникам.

Вместе с тем Вяльбе считает, что Спицов показал хороший результат.

Норвежец Шур Рёте одержал победу с временем 31 минута 42,1 секунды. Спицов (+2,4 секунды) завоевал серебро. Бронза досталась Фридриху Моху (+18,9) из Германии.

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