FIS отменила этап КМ в Ле Рус из-за коронавируса

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Руководство Международной федерации лыжного спорта (FIS) приняло решение отменить шестой этап Кубка мира во французском местечке Ле Рус из-за сложной эпидемиологический обстановки в регионе.
FIS отменила этап КМ в Ле Рус из-за коронавируса
  • globallookpress.com
  • © Chloe Knott For Ois/ZUMAPRESS.com

«Несмотря на все усилия, изменение ограничений и появление новых правил, не удается гарантировать безопасность всех участников, поэтому решение было принято заранее», — сообщает пресс-служба FIS.

Французский этап КМ должен был состоятся с 14 по 16 января.

Седьмой этап в словенской Планице (22—23 января) станет последним перед Олимпиадой 2022 года в Пекине (4—20 февраля).

Ранее сообщалось, что российские конькобежцы могут пропустить чемпионат Европы из-за коронавируса.

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