FIS отменила этап КМ в Ле Рус из-за коронавируса

Руководство Международной федерации лыжного спорта (FIS) приняло решение отменить шестой этап Кубка мира во французском местечке Ле Рус из-за сложной эпидемиологический обстановки в регионе.

«Несмотря на все усилия, изменение ограничений и появление новых правил, не удается гарантировать безопасность всех участников, поэтому решение было принято заранее», — сообщает пресс-служба FIS.

😢We hate to break this to you but: https://t.co/EBAL5DcYxf — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 4, 2022

Французский этап КМ должен был состоятся с 14 по 16 января.

Седьмой этап в словенской Планице (22—23 января) станет последним перед Олимпиадой 2022 года в Пекине (4—20 февраля).

Ранее сообщалось, что российские конькобежцы могут пропустить чемпионат Европы из-за коронавируса.