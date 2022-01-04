FIS отменила этап КМ в Ле Рус из-за коронавируса
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- © Chloe Knott For Ois/ZUMAPRESS.com
«Несмотря на все усилия, изменение ограничений и появление новых правил, не удается гарантировать безопасность всех участников, поэтому решение было принято заранее», — сообщает пресс-служба FIS.
😢We hate to break this to you but: https://t.co/EBAL5DcYxf— FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 4, 2022
Французский этап КМ должен был состоятся с 14 по 16 января.
Седьмой этап в словенской Планице (22—23 января) станет последним перед Олимпиадой 2022 года в Пекине (4—20 февраля).
Ранее сообщалось, что российские конькобежцы могут пропустить чемпионат Европы из-за коронавируса.