Фигуристка Петросян рассказала о чувстве юмора Тутберидзе
- РИА Новости
«Она может скрывать свою эмоциональность, как и многие люди, но в ней это всё-таки есть. В чём это проявляется? К примеру, в её чувстве юмора. Оно шикарное!» — цитирует Петросян «Матч ТВ».
При этом она не стала приводить примеры, подчеркнув, что всё должно остаться внутри группы Тутберидзе.
«Но у Этери Георгиевны действительно очень смешные шутки и совершенно не обидные. Даже родители смеются», — добавила спортсменка.
Петросян заняла четвёртое место на минувшем чемпионате России, набрав 233,97 балла. Кроме того, она стала первой в истории, кому удалось сделать два четверных риттбергера в одной программе.
Ранее Петросян назвала двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву своей любимой фигуристкой.