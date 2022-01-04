Фигуристка Петросян рассказала о чувстве юмора Тутберидзе

14-летняя фигуристка Аделия Петросян, выступающая в группе тренера Этери Тутберидзе, призналась, что считает свою наставницу эмоциональным человеком.

«Она может скрывать свою эмоциональность, как и многие люди, но в ней это всё-таки есть. В чём это проявляется? К примеру, в её чувстве юмора. Оно шикарное!» — цитирует Петросян «Матч ТВ».

При этом она не стала приводить примеры, подчеркнув, что всё должно остаться внутри группы Тутберидзе.

«Но у Этери Георгиевны действительно очень смешные шутки и совершенно не обидные. Даже родители смеются», — добавила спортсменка.

Петросян заняла четвёртое место на минувшем чемпионате России, набрав 233,97 балла. Кроме того, она стала первой в истории, кому удалось сделать два четверных риттбергера в одной программе.

Ранее Петросян назвала двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву своей любимой фигуристкой.