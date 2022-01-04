Петросян назвала Медведеву своей любимой фигуристкой

14-летняя фигуристка Аделия Петросян, выступающая в группе тренера Этери Тутберидзе, рассказала, кого считает своим кумиром.

«Когда была маленькой, как раз Женя Медведева каталась. Её программы смотрела прямо до дыр. Она меня поражала своей стабильностью, я хотела кататься так же надёжно и красиво. Так что любимая фигуристка — Женя», — приводит слова Петросян «Матч ТВ».

Она также отметила, что ей уже несколько лет указывают на сходство с Медведевой, из-за чего ей уже самой кажется, что они похожи с двукратной чемпионкой мира и Европы.

«С Женей это не обсуждали, конечно... Но стиль катания, как мне кажется, у нас всё-таки отличается», — добавила Петросян.

Петросян заняла четвёртое место на минувшем чемпионате России, набрав 233,97 балла. Кроме того, она стала первой в истории, кому удалось сделать два четверных риттбергера в одной программе.

Ранее сообщалось, что фигурист группы Этери Тутберидзе Егор Рухин принял участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Щелкунчик».